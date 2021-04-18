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Трое украинских боксеров одержали победы в Германии

Трое украинских боксеров одержали победы в Германии

Киев  •  УНН

 • 21103 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Представители Украины вышли победителями из боксерского шоу, которое состоялось в немецком городке Еггенштайн-Леопольдсхафен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Vringe.com".

Детали

В рамках шоу украинцев проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) Александр Захожий (15-0, 11 КО) без проблем прошел экс-соотечественника Сергея Вервейко (11-4, 7 КО), представляющий Польшу. Бой завершился победой в стартовом раунде.

В среднем весе (до 72,6 кг) украинец Андрей Великовский (19-2-1, 13 КО) победил чеха Анатолия Унанян (9-7-1, 5 КО). После пяти односторонних раундов соперник отказался продолжать бой.

В лимите полусреднего веса (до 66,7 кг) украинский технарь Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) досрочно нанес поражение французу Янник Дехези (21-2-1, 2 КО).

Что предшествовало этому

Кличко попал в топ-10 в истории “хэвивейта” за версии WBC.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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