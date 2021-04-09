WBC: Кличко потрапив до топ-10 в історії "хевівейту"

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Кличко-старший отримав престижне восьме місце в генерації, одразу після Джо Фрейзера із США та обігнав Сонні Лістона (США) і Кена Нортона (США).

Натомість найкращим у WBC вважають Мухаммеда Алі, а Майк Тайсон перевершує Леннокса Льюїса, незважаючи на поразку від британця — займають відповідно 2 і 3 місця.

Деонтей Уайлдер, який утримував титул після завершення кар’єри Віталієм Кличком п’ять років — найдовший термін після українця, не увійшов до першої десятки. Так само там не виявилося в списку і Тайсона Ф’юрі, який відібрав пояс у американця.

Варто відзначити, що в історії WBC відбулося сто двадцять боїв за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. З 2007 року Всесвітня боксерська рада заснувала титул “тимчасового” чемпіона. На даний момент їм володіє Ділліан Уайт.

Нагадаємо

У майбутньому гіпотетичному бою братів Кличко визначили переможця.