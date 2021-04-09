WBC: Кличко попал в топ-10 в истории "хэвивейта"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Легендарный украинский боксер, член Международного зала славы бокса - Виталий Кличко вошел в число выдающихся чемпионов по версии Всемирного боксерского союза, передает УНН со ссылкой на "klitschko-brothers.com".
Детали
Кличко-старший получил престижное восьмое место в генерации, сразу после Джо Фрейзера с США и обогнал Сонни Листона (США) и Кена Нортона (США).
Зато лучшим в WBC считают Мухаммеда Али, а Майк Тайсон превосходит Леннокса Льюиса, несмотря на поражение от британца — занимают соответственно 2 и 3 места.
Деонтей Уайлдер, который удерживал титул после завершения карьеры Виталием Кличко пять лет — самый длинный срок после украинца, не вошел в первую десятку. Так же там не оказалось в списке и Тайсона Фьюри, который отобрал пояс у американца.
Стоит отметить, что в истории WBC произошло сто двадцать боев за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. С 2007 года Всемирный боксерский совет учредил титул “временного” чемпиона. На данный момент им владеет Диллиан Уайт.
Напомним
В будущем гипотетическом бою братьев Кличко определили победителя.