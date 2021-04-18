Троє українських боксерів здобули перемоги в Німеччині

Деталі

В рамках шоу український проспект хевівейта (понад 90,7 кг) Олександр Захожий (15-0, 11 КО) без проблем пройшов екс-співвітчизника Сергія Вервейко (11-4, 7 КО), який представляє Польщу. Бій завершився перемогою в стартовому раунді.

У середній вазі (до 72,6 кг) українець Андрій Веліковський (19-2-1, 13 КО) переміг чеха Анатолія Унаняна (9-7-1, 5 КО). Після п’яти односторонніх раундів суперник відмовився продовжувати бій.

У ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг) український технар Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) достроково завдав поразки французу Янніку Дехезі (21-2-1, 2 КО).

Що передувало цьому

Кличко потрапив до топ-10 в історії “хевівейту” за версією WBC.