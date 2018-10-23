Трое пожарных в Германии совершали поджоги, чтобы их тушить

В этом признался один из подозреваемых через своего адвоката во вторник, 23 октября. Обвиняемый отметил, что мотивом было "стремление тушить пожары" за нехватки пожаров в городе. Двое адвокатов других подозреваемых озвучили похожи мотивации своих клиентов.

Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 23 лет поджигали транспортные средства (в частности грузовики и мотоциклы) и дома. В общем их действия нанесли ущерб в почти один миллион евро. Подсудимым грозит крупный штраф и заключение.



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Как сообщал УНН, в ночь на субботу во Львове сгорел зоомагазин.