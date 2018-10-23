Троє пожежників у Німеччині вчиняли підпали, щоб їх гасити

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Троє пожежників у німецькому місті Нойс, що поблизу Дюссельдорфа, зумисне влаштували серію пожеж, оскільки вони хотіли щось загасити. Троє молодих волонтерів місцевої пожежної служби загалом вчинили 13 підпалів у період між жовтнем 2017 року і січнем 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.