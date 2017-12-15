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Трое палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными

Трое палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными

Киев  •  УНН

 • 12756 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Израильские военные в пятницу убили трех и ранили еще 150 палестинцев, которые вторую неделю подряд протестуют против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Большинство палестинцев пострадали на границе сектора Газа, где тысячи палестинцев бросали камни в израильских солдат, которые находились за пределами укрепленного забора.

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По словам медработников, в этом районе были убиты двое митингующих, один из которых передвигался на инвалидной коляске, и еще 145 получили ранения.

На оккупированном Западном берегу, где также проходили демонстрации, медики заявили, что один палестинец был убит и еще пятеро ранены израильскими военными.

Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США, которое ранее было расположено в Тель-Авиве.

Как сообщал УНН, по данным Министерства здравоохранения Палестины, в массовых стычках на границе с Израилем пострадало уже более тысячи палестинцев. Катализатором столкновений стало заявление президента Трампа.

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