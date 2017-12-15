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Троє палестинців загинуло у результаті сутичок з ізраїльськими військовими

Троє палестинців загинуло у результаті сутичок з ізраїльськими військовими

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ізраїльські військові у п'ятницю вбили трьох та поранили ще 150 палестинців, які другий тиждень поспіль протестують проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Більшість палестинців постраждали на кордоні сектора Газа, де тисячі палестинців кидали каміння в ізраїльських солдатів, які знаходились за межами укріпленого паркану.

 

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За словами медпрацівників, у цьому районі було вбито двох мітингувальників, один з яких пересувався на інвалідному візку, та ще 145 отримали поранення.

На окупованому Західному березі, де також проходили демонстрації, медики заявили, що одного палестинця було вбито та ще п’ятьох поранено ізраїльськими військовими.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомляв УНН, за даними Міністерства охорони здоровя Палестини, в масових сутичках на кордоні з Ізраїлем постраждало вже більше тисячі палестинців. Каталізатором сутичок стала заява президента Трампа.

 

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