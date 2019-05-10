Три человека в Киеве пойдут под суд за подделку оливкового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Киеве будут судить группу лиц за изготовление и продажу в промышленных масштабах поддельного оливкового масла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
Сообщается, что три человека арендовали на территории города Киева складское помещение, где из низкокачественного подсолнечного масла создавали "оливковое" масло и разливали ее в металлическую тару, маркированную под известные и вымышленные бренды. Эту смесь под видом оливкового масла сбывали на территории Украины в оптовых масштабах.
Экспертиза установила, что изъятая продукция по проверенным показателям к оливковому маслу не относится и не соответствует требованиям ДСТУ, что в свою очередь свидетельствует о ее опасности для потребителей.
Правоохранители обнаружили цех по изготовлению и разливу контрафактного оливкового масла. Согласно изъятой финансовой документации, злоумышленники успели реализовать контрафакта на почти 2,5 млн гривен.
Обвинительный акт по обвинению трех лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) УК Украины, направлен в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, подпольные цеха во Львовской области выпустили поддельные акцизы на 51 млн гривен.