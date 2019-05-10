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Троє людей у Києві підуть під суд за підробку оливкової олії

Троє людей у Києві підуть під суд за підробку оливкової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Києві судитимуть групу осіб за виготовлення та продаж у промислових масштабах підробленої оливкової олії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

Повідомляється, що троє осіб орендували на території міста Києва складське приміщення, де з низькоякісної соняшникової олії створювали "оливкову" олію та розливали її у металеву тару, марковану під відомі та вигадані бренди. Цю суміш під виглядом оливкової олії збували на території України в оптових масштабах.

Експертиза встановила, що вилучена продукція за перевіреними показниками до оливкової олії не належить та не відповідає вимогам ДСТУ, що своєю чергою свідчить про її небезпеку для споживачів.

Правоохоронці виявили цех з виготовлення та розливу контрафактної оливкової олії. Згідно з вилученою фінансовою документацією, зловмисники встигли реалізувати контрафакту на майже 2,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 28, ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) КК України, скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, підпільні цехи на Львівщині випустили підроблені акцизи на 51 млн гривень.

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