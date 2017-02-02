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Трех военнослужащих будут судить за избиение сотрудников военной службы правопорядка

Киев • УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военной прокуратурой Черниговского гарнизона завершено досудебное расследование по факту совершения тремя военнослужащими по контракту Вооруженных Сил Украины физического сопротивления и нанесения телесных повреждений работникам Военной службы правопорядка в ВСУ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Трех военнослужащих будут судить за избиение сотрудников военной службы правопорядка

Установлено, что в декабря 2016 года на территории с. Гончаровское Черниговского района трое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. Во время их задержания сотрудниками военного правоохранительного органа, правонарушители совершили физическое сопротивление и нанесли последним телесные повреждения разной степени тяжести.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.404 УК Украины, как сопротивление лицу, выполняющему обязанности военной службы, совершенное группой лиц.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Обвинительный акт направлен в Черниговский районный суд Черниговской области.

Как сообщал УНН, жителя Ровенской области задержали за избиение сотрудницы прокуратуры .

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