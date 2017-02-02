Трех военнослужащих будут судить за избиение сотрудников военной службы правопорядка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военной прокуратурой Черниговского гарнизона завершено досудебное расследование по факту совершения тремя военнослужащими по контракту Вооруженных Сил Украины физического сопротивления и нанесения телесных повреждений работникам Военной службы правопорядка в ВСУ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что в декабря 2016 года на территории с. Гончаровское Черниговского района трое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. Во время их задержания сотрудниками военного правоохранительного органа, правонарушители совершили физическое сопротивление и нанесли последним телесные повреждения разной степени тяжести.
Их действия квалифицированы по ч.2 ст.404 УК Украины, как сопротивление лицу, выполняющему обязанности военной службы, совершенное группой лиц.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Обвинительный акт направлен в Черниговский районный суд Черниговской области.
Как сообщал УНН, жителя Ровенской области задержали за избиение сотрудницы прокуратуры .