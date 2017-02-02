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Трьох військовослужбовців судитимуть за побиття співробітників військової служби правопорядку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону завершено досудове розслідування за фактом здійснення трьома військовослужбовцями за контрактом Збройних Сил України фізичного опору та нанесення тілесних ушкоджень працівникам Військової служби правопорядку у ЗСУ. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Трьох військовослужбовців судитимуть за побиття співробітників військової служби правопорядку

Установлено, що в грудні 2016 року на території смт. Гончарівське Чернігівського району троє військовослужбовців в стані алкогольного сп’яніння грубо порушували громадський порядок. Під час їх затримання співробітниками військового правоохоронного органу, правопорушники вчинили фізичний опір та завдали останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.

Їх дії кваліфіковано за ч.2 ст.404 КК України, як опір особі, що виконує обов’язки військової служби, вчинений групою осіб.

За такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Обвинувальний акт скеровано до Чернігівського районного суду Чернігівської області.

Як повідомляв УНН, жителя Рівненщини затримали за побиття працівниці прокуратури.

Українські Національні Новини

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