Трех "прокуроров ЛНР" будут судить за сотрудничество с террористами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Луганской области заочно будут судить трех так называемых прокуроров Генеральной прокуратуры "ЛНР" за участие в террористической организации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой области направлено в суд обвинительный акт по факту участия трех граждан Украины в деятельности так называемой Генеральной прокуратуры "ЛНР" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.
В ведомстве напомнили, что трое граждан Украины пока занимают руководящие должности в так называемой Генеральной прокуратуре "ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу указанной террористической организации, совершают действия направлены на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.
В связи с тем, что так называемые прокуроры скрываются от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории, за принципиальной позиции прокуратуры области относительно последних проведена процедура специального (заочного) досудебного расследования.
Справка: санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, чиновника "Укрзализныци" будут судить за финансирование терроризма.