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Трьох "прокурорів ЛНР" судитимуть за співпрацю з терористами

Трьох "прокурорів ЛНР" судитимуть за співпрацю з терористами

Київ • УНН

 • 11286 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Луганщині заочно судитимуть трьох так званих прокурорів Генеральної прокуратури “ЛНР” за участь в терористичній організації. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокуратурою області направлено до суду обвинувальний акт за фактом участі трьох громадян України у діяльності так званої Генеральної прокуратури “ЛНР”, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичній організації) КК України.

У відомстві нагадали, що троє громадян України наразі обіймають керівні посади у так званій Генеральній прокуратурі “ЛНР” та здійснюють свою діяльність на користь вказаної терористичної організації, вчиняють дії спрямовані на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

У зв’язку з тим, що так звані прокурори переховуються від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території, за принципової позиції прокуратури області стосовно останніх проведено процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

Довідково: санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, посадовця “Укрзалізниці” судитимуть за фінансування тероризму.

Українські Національні Новини

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