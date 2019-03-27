Трех иностранцев арестовали за нападение на ювелирку в Борисполе

"По ходатайству Бориспольской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения для трех граждан республики Азербайджан, которых накануне задержали по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в городе Борисполь. В частности, двое человек взяты под стражу, еще одному суд избрал круглосуточный домашний арест", - указали в прокуратуре.

Сейчас местонахождение четвертого участника разбойного нападения устанавливается.

Напомним, 14 марта четыре человека ворвались в магазин и открыто завладели ювелирными изделиями на сумму 7,5 млн грн.

Во время обыска по месту жительства последних изъяты похищенные украшения и оружие, указали в прокуратуре.