Напад на ювелірку у Борисполі: правоохоронці затримали групу іноземців

Як повідомив генерал поліції третього рангу Дмитро Ценов, під час проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами Бориспільської поліції та бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України.

Ними виявилися четверо громадян Республіки Азербайджан, віком від 37 до 41 року, які перебувають на території держави незаконно, повідомили у поліції.

За словами Ценова, для розкриття злочину, поліцейські провели 9 невідкладних обшуків за місцями тимчасового мешкання іноземних громадян на території столиці, Київщини та Чернігівщини, де виявили та вилучили відповідні речові докази та знаряддя вчинення злочину.

“... у якості речових доказів вилучені автівки з іноземною реєстрацією „Honda Civic“, „Ford Mondeo“, на яких пересувалась група зловмисників.

За місцем тимчасового проживання іноземців працівники поліції також затримали ще трьох їхніх співвітчизників, які упродовж року на території України перебувають без дозволу на тимчасове проживання. Зараз вирішується питання щодо видворення їх за межі держави із забороною на в’їзд”, — йдеться у повідомленні.

Затриманим іноземцям оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбійний напад ) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На даний час працівники поліції перевіряють нападників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва, області та інших регіонів України. Наразі доведена їхня причетність до вчинення розбійного нападу в січні цього року на ювелірний магазин в місті Кривий Ріг.

Нагадаємо, 14 березня у місті Бориспіль невідомі в масках та у камуфляжній формі ввірвались до ювелірного магазину. Погрожуючи автоматами охороннику, викрали коштовності на суму близько 5 млн. гривень, після чого зникли у невідомому напрямку.