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Нападение на ювелирку в Борисполе: правоохранители задержали группу иностранцев

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. За разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе задержана группа иностранцев. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Нападение на ювелирку в Борисполе: правоохранители задержали группу иностранцев

Как сообщил Ценов, во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами Бориспольской полиции и бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории государства незаконно, сообщили в полиции.

По словам Ценова, для раскрытия преступления, полицейские провели 9 неотложных обысков по местам временного проживания иностранных граждан на территории столицы, Киевской и Черниговской областей, где обнаружили и изъяли соответствующие вещественные доказательства и орудия совершения преступления.

"... в качестве вещественных доказательств изъяты автомобили с иностранной регистрацией "Honda Civic", "Ford Mondeo", на которых передвигалась группа злоумышленников.

По месту временного проживания иностранцев работники полиции также задержали еще трех их соотечественников, которые на протяжении года на территории Украины находятся без разрешения на временное проживание. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд", - говорится в сообщении.

Задержанным иностранцам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции проверяют нападавших на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева, области и других регионов Украины. Сейчас доказана их причастность к совершению разбойного нападения в январе этого года на ювелирный магазин в городе Кривой Рог.

Напомним, 14 марта в городе Борисполь неизвестные в масках и в камуфляжной форме ворвались в ювелирный магазин. Угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн. Гривен, после чего скрылись в неизвестном направлении.

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