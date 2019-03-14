У Борисполі пограбували ювелірний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні ввечері у Борисполі Київської області невідомі пограбували ювелірний магазин. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“Близько 19:00 до поліції надійшов виклик про пограбування у Борисполі ювелірного магазину”, — сказав Жукович.
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За його словами, тривають оперативно-пошукові заходи.
Нагадаємо, у Львові чоловік у масці погрожуючи ножицями продавчині магазину вимагав віддати йому гроші з каси.