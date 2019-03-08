У Львові чоловік намагався пограбувати магазин погрожуючи ножицями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Львові чоловік у масці погрожуючи ножицями продавчині магазину вимагав віддати йому гроші з каси. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
"В четвер, 7 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 20:30 в одному із магазинів у Залізничному районі Львова зловмисник у масці, погрожуючи продавчині ножицями, вимагав віддати йому виторг з каси", - йдеться в повідомленні.
Проте, на заклик продавчині про допомогу відреагували двоє відвідувачів магазину, які затримали нападника та передали його поліцейським. Зловмисником виявився 22-річний житель одного із сіл Самбірського району.
"Він затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обережною для нього міру запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.
Також, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одеські поліцейські встановили місце знаходження розшукуваного транспортного засобу та затримали одного з фігурантів пограбування.