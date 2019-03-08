Во Львове мужчина пытался ограбить магазин угрожая ножницами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Во Львове мужчина в маске угрожая ножницами продавщице магазина требовал отдать ему деньги из кассы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"В четверг, 7 марта в полицию поступило сообщение о том, что около 20:30 в одном из магазинов в Железнодорожном районе Львова злоумышленник в маске, угрожая продавщице ножницами, требовал отдать ему выручку из кассы", - говорится в сообщении.
Однако, на призыв продавщицы о помощи отреагировали двое посетителей магазина, которые задержали нападавшего и передали его полицейским. Злоумышленником оказался 22-летний житель одного из сел Самборского района.
"Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд осторожной для него меру пресечения", - отмечается в сообщении.
Также, открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Парню грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Одесской полицейские установили местонахождение разыскиваемого транспортного средства и задержали одного из фигурантов ограбления.