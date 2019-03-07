В Одесі пограбували співвласника крюїнгової компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Одесі невідомі пограбували підприємця, співвласника крюїнговою компанії (компанія займається наймом моряків). Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Двоє невідомих у масках увірвалися в будинок до бізнесмена і завдали йому ножове поранення (у чоловіка порізане передпліччя). Після чого погрожуючи ножем зловмисники забрали у чоловіка 20 тисяч доларів. З награбованим вони зникли з місця злочину.
За даним фактом розпочато досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).
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Нагадаємо, в Запоріжжі підприємець став жертвою пограбування. Побачивши, що його грабують чоловік спробував затримати злочинців, але один з них застосував газовий балончик