В Одессе ограбили совладельца крюинговой компании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одессе неизвестные ограбили предпринимателя, совладельца крюинговой компании (компания занимающаяся наймом моряков). Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Двое неизвестных в масках ворвались в дом к бизнесмену и нанесли ему ножевое ранение (у мужчины порезано предплечье). После чего угрожая ножом злоумышленники забрали у мужчины 20 тысяч долларов. С награбленным они скрылись с места преступления.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).
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Напомним, в Запорожье предприниматель стал жертвой ограбления. Увидев, что его грабят мужчина попытался задержать преступников, но один из них применил газовый баллончик