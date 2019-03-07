В Одессе ограбили совладельца крюинговой компании

Двое неизвестных в масках ворвались в дом к бизнесмену и нанесли ему ножевое ранение (у мужчины порезано предплечье). После чего угрожая ножом злоумышленники забрали у мужчины 20 тысяч долларов. С награбленным они скрылись с места преступления.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).



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Напомним, в Запорожье предприниматель стал жертвой ограбления. Увидев, что его грабят мужчина попытался задержать преступников, но один из них применил газовый баллончик