Из автомобиля в Запорожье украли более 50 тысяч гривен

Бизнесмен стал свидетелем того, что двое неизвестных разбили стекло в его припаркованном возле дома автомобиле и вытащили сумку, в которой, как оказалось, были деньги. Потерпевший не растерялся и побежал за убегавшими с места преступления грабителями. Злоумышленники двинулись к припаркованному неподалеку автомобили ВАЗ-2109. Подбежав к автомобилю один из грабителей, достал из него помповое ружье и выстрелил в землю. Это не остановило потерпевшего и тогда один из злоумышленников брызнул ему в лицо из газового баллончика. После чего преступники сели в авто и скрылись с места преступления вместе с награбленным.



Как стало известно, мужчинам удалось завладеть деньгами на общую сумму более 50 тысяч гривен.



Потерпевшего госпитализировали в больницу с химическими ожогами лица и глаз.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).



Как сообщал УНН, на месте убийства бизнесмена Сергея Киселева нашли гильзу, которая могла быть отстреляна из пистолета "Макарова".