Убийство ювелира: стреляли вероятно из "Макарова"

"Нашли гильзу 9 мм Sellier&Bellot. Такие патроны подходят к "Макарову", - рассказал собеседник.

Также собеседник добавил, что ценные вещи, которые были на убитом или в автомобиле и деньги, не пропали.

Ранее сообщалось, что свидетели видели, как в Киселева, сидевшего на водительском месте в своем авто, выстрелил мужчина в полицейской форме. После этого преступник скрылся в неизвестном направлении, а потерпевший умер на месте.

Напомним, в Киеве мужчину застрелили в салоне автомобиля Mercedes.



Позже экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что мужчина, которого убили в Киеве, был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров" - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.



Однако, как сообщили УНН в правоохранительных органах, убийство бизнесмена в Киеве не связано с делом "бриллиантовых прокуроров". В Генпрокуратуре также сообщили, что ни в каком статусе Киселев в деле "бриллиантовых прокуроров" не фигурировал.