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У Києві вбили свідка у справі "діамантових прокурорів" - Сакварелідзе

У Києві вбили свідка у справі "діамантових прокурорів" - Сакварелідзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що у Києві вбили свідка у справі "діамантових прокурорів" - власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Убитий Кисельов, людина яка упізнала свої діаманти (колишній власник заводу ювелірних виробів) в гучній справі "діамантових прокурорів"! А також свідок у тій окремій справі" - написав Сакварелідзе.

Він також додав, що "убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими під час обшуку у заступника обл. прокурора Київської області Корнійця, так само зникло кілька млн доларів і десяток кг золота".

"У свідченнях називав прізвища тодішнього заступника Генпрокурора і заступника глави МВС. Так само розповів, що в замін на те, щоб забути про вкрадену під час обшуку готівку і золото, справу по ньому закриють. Тоді так і сталося", - написав Сакварелідзе.

Нагадаємо, у Києві чоловіка застрелили у салоні автомобіля Mercedes.

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Нагадаємо, в результаті спецоперації СБУ і Генпрокуратури були затримані начальник Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

За даними слідства, О.Корнієць і В.Шапакін змовилися і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів. У квартирі О.Корнійця, серед іншого, знайшли 65 діамантів, після чого прокурора стали називати "діамантовим".

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