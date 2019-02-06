Луценко розповів, на якому етапі застрягла справа "діамантових прокурорів"

"Справа по "діамантових прокурорах" перебуває в стадії судових слухань. Наскільки я пам’ятаю, суд заслухав 30 свідків з 50. Подальша справа залежить від якості зібраних Сакварелідзе доказів, які його ж люди представляються зараз у суді. Ну, і, власне, рішення суду з цієї справи", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, він не змінив жодного прокурора по цій справі з групи колишнього заступника голови ГПУ Сакварелідзе, тож у суді її представляють саме ті, хто розпочинав цю справу. Втім засідання відбуваються раз на три місяці.

При цьому він додав, що вартість діаманту наразі складає 700 доларів.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року з'явилась інформація, що Голосіївський районний суд Києва може почати слухати наново справу так званих “діамантових прокурорів”.

Як повідомляв УНН, у провадженні Голосіївського районного суду Києва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням у хабарництві колишнього заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна, екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця та підприємця Валерія Гібаленка.

За даними слідства, О.Корнієць і В.Шапакін змовилися і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів. У квартирі О.Корнійця, серед іншого, знайшли 65 діамантів, після чого прокурора стали називати “діамантовим”.