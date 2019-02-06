Луценко рассказал, на каком этапе застряло дело "бриллиантовых прокуроров"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Дело "бриллиантовых прокуроров" до сих пор рассматривается в суде, поскольку заседания проходят раз в три месяца. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
"Дело относительно "бриллиантовых прокуроров" находится в стадии судебных слушаний. Насколько я помню, суд заслушал 30 свидетелей из 50. В дальнейшем дело зависит от качества собранных Сакварелидзе доказательств, его же люди представляются сейчас в суде. Ну, и, собственно, решение суда по этому делу", - отметил Генпрокурор.
По его словам, он не изменил ни одного прокурора по этому делу из группы бывшего заместителя главы ГПУ Сакварелидзе, поэтому в суде его представляют именно те, кто начинал это дело. Впрочем заседания проходят раз в три месяца.
При этом он добавил, что стоимость бриллианта сейчас составляет 700 долларов.
Напомним, в конце 2017 года появилась информация, что Голосеевский районный суд Киева может начать слушать заново дело так называемых "бриллиантовых прокуроров".
Как сообщал УНН, в производстве Голосеевского районного суда Киева находится уголовное производство по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и предпринимателя Валерия Гибаленко.
По данным следствия, А.Корниец и В.Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них было выявлено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире А.Корнийца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть "бриллиантовым".