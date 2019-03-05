В Киеве убили свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - Сакварелидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что в Киеве убили свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - владельца ювелирного завода Сергея Киселева. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Убитый Киселев, человек, который узнал свои бриллианты (бывший владелец завода ювелирных изделий) в громком деле "бриллиантовых прокуроров!" А также свидетель в том отдельном деле", - написал Сакварелидзе.
Он также добавил, что "убитый Киселев ранее рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя обл. прокурора Киевской области Корнийца, так же исчезло несколько млн долларов и десяток кг золота".
"В показаниях называл фамилии тогдашнего заместителя Генпрокурора и заместителя главы МВД. Так же рассказал, что взамен на то, чтобы забыть об украденной во время обыска наличке и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - написал Сакварелидзе.
Напомним, в Киеве мужчину застрелили в салоне автомобиля Mercedes.
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Напомним, в результате спецоперации СБУ и Генпрокуратуры были задержаны начальник Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакина и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.
По данным следствия, А.Корниец и В.Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них было выявлено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире А.Корнийца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть "бриллиантовым".