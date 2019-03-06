Вбивство ювеліра: стріляли ймовірно з "Макарова"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На місці вбивства бізнесмена Сергія Кисельова знайшли гільзу, яка могла бути відстрілялися з пістолета "Макарова". Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
"Знайшли гільзу 9 мм Sellier & Bellot. Такі патрони підходять до "Макарова", - розповів співрозмовник.
Також співрозмовник додав, що цінні речі, які були на вбитому або в автомобілі і гроші, не зникли.
Раніше повідомлялося, що свідки бачили, як в Кисельова, який сидів на водійському місці у своєму авто, вистрілив чоловік у поліцейській формі. Після цього злочинець зник у невідомому напрямку, а потерпілий помер на місці.
Нагадаємо, в Києві чоловіка застрелили в салоні автомобіля Mercedes.
Пізніше екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що чоловік, якого вбили в Києві, був свідком у справі "діамантових прокурорів" - власник ювелірного заводу Сергій Кисельов.
Однак, як повідомили УНН в правоохоронних органах, вбивство бізнесмена в Києві не пов'язане зі справою "діамантових прокурорів". У Генпрокуратурі також повідомили, що ні в якому статусі Кисельов в справі "діамантових прокурорів" не фігурував.