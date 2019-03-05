В Киеве мужчину застрелили в салоне автомобиля Mercedes
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Пострадавшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне Mercedes-Benz на улице Флоренции в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Пострадавший с огнестрельным ранением обнаружили в салоне Mercedes-Benz на улице Флоренции. На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.
К киевским правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы.
По вызову сразу прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы территориального управления полиции и столичного главка.
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На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший - местный житель, 1960 года рождения.
Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин данного уголовного преступления.
Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Черкассах бизнесмена застрелили в подъезде дома, где он проживал.