У Києві чоловіка застрелили у салоні автомобіля Mercedes
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні Mercedes-Benz на вулиці Флоренції у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні Mercedes-Benz на вулиці Флоренції. На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи.
До київських правоохоронців близько 11:15 надійшло повідомлення, що в автомобілі, припаркованому у дворі будинку, пролунав постріл, після чого з машини вибіг невідомий та втік у двори.
За викликом відразу прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та столичного главку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генічеську знайшли вбитим фермера, оголошеного в розшук після смерті дружини
На місці події в салоні іномарки правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. За попередньою інформацією, потерпілий - місцевий житель, 1960 року народження.
Поліцейські працюють над встановленням та затриманням підозрюваного у вчиненні вбивства, опитують свідків та очевидців для встановлення всіх обставин та причин даного кримінального правопорушення.
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, У Черкасах бізнесмена застрелили в під'їзді будинку, де він проживав.