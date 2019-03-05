Стали відомі деталі вбивства бізнесмена в Черкасах

Злочин було скоєно вранці, коли засновник підприємства "Золото ланів 2017", чоловік 1980 року народження, разом зі своєю цивільною дружиною вийшли з квартири і спускалися по сходах. Між 6 і 5 поверхами до них підбіг невідомий чоловік і зробив кілька пострілів в бізнесмена. В результаті чого той отримав кілька вогнепальних поранень в голову і груди. Жінка поранень не отримала.



На місці злочину було вилучено 5 гільз і дві кулі.



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Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваний, чоловік на вигляд 30-35 років, оголошений в розшук.



Слід зазначити, що підприємство засновником і директором якого був покійний, займалося сільськогосподарською діяльністю.



Нагадаємо, через смерть 14-річного хлопця і отруєння 15-річного юнака через отруєння невідомими наркотичними речовинами в Харкові відкрили провадження у статті "умисне вбивство".