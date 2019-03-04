Мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Верховный суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы осужденного и его защитника в уголовном производстве по факту совершения умышленного убийства двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, и завершенное покушение на умышленное убийство еще двух человек в Станице Луганской в феврале 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Приговором Новопсковского районного суда в апреле 2016 мужчина был признан виновным в совершении уголовных преступлений по п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. В дальнейшем приговор суда первой инстанции Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменений", - говорится в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре, в феврале 2015 года во время совместного употребления алкогольных напитков между подсудимым и его сожительницей возникла ссора, к которуй в дальнейшем присоединились мать и две дочери женщины. Во время конфликта нападающий молотком нанес четырем людям телесные повреждения, от которых пожилая женщина и малолетняя девочка скончались на месте, а сожительница и старшая дочь выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Несмотря на всю обоснованность доводов государственного обвинения, убийца свою вину в суде не признавал.
Как сообщал УНН, до 7 лет осужден мужчина, который пытался замаскировать убийство под несчастный случай.