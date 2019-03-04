Чоловіка засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Верховний суд залишив без задоволення касаційні скарги засудженого та його захисника у кримінальному провадженні за фактом вчинення умисного вбивства двох осіб, у тому числі малолітньої дитини, та закінчений замах на умисне вбивство ще двох осіб у Станиці Луганській в лютому 2015 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
"Вироком Новопсковського районного суду у квітні 2016 року чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі. У подальшому вирок суду першої інстанції Апеляційний суд Харківської області залишив без змін", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прокуратурі, у лютому 2015 року під час спільного вживання алкогольних напоїв між підсудним та його співмешканкою виникла сварка, до якої в подальшому долучилися мати та дві доньки жінки. Під час конфлікту нападник молотком заподіяв чотирьом особам тілесні ушкодження, від яких літня жінка та малолітня дівчинка померли на місці, а співмешканка та старша дочка вижили завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.
Не дивлячись на всю обґрунтованість доводів державного обвинувачення, вбивця свою вину у суді не визнавав.
Як повідомляв УНН, до 7 років засуджено чоловіка, який намагався замаскувати вбивство під нещасний випадок.