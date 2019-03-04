Чоловіка засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство

КИЇВ. 4 березня. УНН. Верховний суд залишив без задоволення касаційні скарги засудженого та його захисника у кримінальному провадженні за фактом вчинення умисного вбивства двох осіб, у тому числі малолітньої дитини, та закінчений замах на умисне вбивство ще двох осіб у Станиці Луганській в лютому 2015 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.