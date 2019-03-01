До 7 років засуджено чоловіка, який намагався замаскувати вбивство під нещасний випадок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. До 7 років позбавлення волі засуджено мешканця Новоушицького району, який вчинене ним вбивство намагався замаскувати під нещасний випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Хмельницької області.
Працівниками Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури у суді доведено вину 27-річного мешканця Новоушицького району у вчиненні умисного вбивства.
У результаті проведеного, за процесуального керівництва місцевої прокуратури слідчим відділом Новоушицького відділення Дунаєвецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області, досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року поблизу с. Мала Стружка Новоушицького району між двома чоловіками виникла суперечка.
Тоді зловмисник, який мав при собі заряджену набоями мисливську рушницю, здійснив з неї постріл в голову потерпілого. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці події.
Під час слідства та судового розгляду підозрюваний намагався замаскувати вчинений ним злочин під нещасний випадок, а також заподіяння чоловіку смерті через необережність.
Однак, стороною обвинувачення версії засудженого були спростовані.
Як повідомив начальник Новоушицького відділу Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Олександр Рибіцький, прокуратурою в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство).
Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду засудженому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік через необережність вбив товариша з рушниці: він спіткнувся об диван і випадково натиснув на курок.