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До 7 років засуджено чоловіка, який намагався замаскувати вбивство під нещасний випадок

До 7 років засуджено чоловіка, який намагався замаскувати вбивство під нещасний випадок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. До 7 років позбавлення волі засуджено мешканця Новоушицького району, який вчинене ним вбивство намагався замаскувати під нещасний випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Хмельницької області.

Працівниками Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури у суді доведено вину 27-річного мешканця Новоушицького району у вчиненні умисного вбивства.

У результаті проведеного, за процесуального керівництва місцевої прокуратури слідчим відділом Новоушицького відділення Дунаєвецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області, досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року поблизу с. Мала Стружка Новоушицького району між двома чоловіками виникла суперечка.

Тоді зловмисник, який мав при собі заряджену набоями мисливську рушницю, здійснив з неї постріл в голову потерпілого. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці події.

Під час слідства та судового розгляду підозрюваний намагався замаскувати вчинений ним злочин під нещасний випадок, а також заподіяння чоловіку смерті через необережність.

Однак, стороною обвинувачення версії засудженого були спростовані.

Як повідомив начальник Новоушицького відділу Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Олександр Рибіцький, прокуратурою в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство).

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду засудженому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік через необережність вбив товариша з рушниці: він спіткнувся об диван і випадково натиснув на курок.

Українські Національні Новини

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