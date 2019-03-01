До 7 лет осужден мужчина, который пытался замаскировать убийство под несчастный случай
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. До 7 лет лишения свободы приговорен житель Новоушицкого района, который совершенное им убийство пытался замаскировать под несчастный случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.
Работниками Каменец-Подольской местной прокуратуры в суде доказана вина 27-летнего жителя Новоушицкого района в совершении умышленного убийства.
В результате проведенного под процессуальным руководством местной прокуратуры следственным отделом Новоушицкого отделения Дунаевецкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области, досудебного расследования установлено, что в сентябре 2016 года вблизи с. Малая Стружка Новоушицкого района между двумя мужчинами возник спор.
Тогда злоумышленник, который имел при себе заряженное патронами охотничье ружье, совершил из него выстрел в голову потерпевшего. В результате полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.
Во время следствия и судебного разбирательства подозреваемый пытался замаскировать совершенное им преступление под несчастный случай, а также причинения мужчине смерти по неосторожности.
Однако, стороной обвинения версии осужденного были опровергнуты.
Как сообщил начальник Новоушицкого отдела Каменец-Подольской местной прокуратуры Александр Рыбицкий, прокуратурой в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство).
Приговором Каменец-Подольского горрайонного суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области мужчина по неосторожности убил товарища из ружья: он споткнулся о диван и случайно нажал на курок.