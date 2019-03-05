Стали известны детали убийства бизнесмена в Черкассах

Преступление было совершено утром, когда основатель предприятия "Золото ланив 2017", мужчина 1980 года рождения, вместе со своей гражданской женой вышли из квартиры и спускались по лестнице. Между 6 и 5 этажами к ним подбежал неизвестный мужчина и совершил несколько выстрелов в бизнесмена. В результате чего тот получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Женщина ранений не получила.



На месте преступления были изъяты 5 гильз и две пули.



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Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 КК Украины (умышленное убийство). Подозреваемый, мужчина на вид 30-35 лет, объявлен в розыск.



Следует отметить, что предприятие основателем и директором которого был покойный, занималось сельскохозяйственной деятельностью.



Напомним, Из-за смерти 14-летнего парня и отравления 15-летнего юношы из-за отравления неизвестными наркотическими веществами в Харькове открыли производство по статье "умышленное убийство".