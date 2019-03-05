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У Генічеську знайшли вбитим фермера, оголошеного в розшук після смерті дружини

У Генічеську знайшли вбитим фермера, оголошеного в розшук після смерті дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У лісосмузі між селами в Генічеському районі Херсонської області було знайдено тіло раніше зниклого безвісти Володимира Овсяннікова. Про це УНН повідомили в ГУ НП області. 

Власні джерела УНН в правоохоронних органах розкрили деякі деталі цієї справи.

Тіло покійного, який займався фермерським господарством, знайшли між селами Стокопані і Нова праця. Труп чоловіка, 1974 року народження, з вогнепальними пораненнями був зв'язаний і засипаний сухою травою.

Після впізнання, інформацію про вбивство фермера об'єднали з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства його дружини, вчиненого в лютому в Генічеську невстановленими особами. Після вбивства жінчині її чоловік був оголошений у розшук.

Досудове розслідування вбивства сім'ї фермерів ведеться за двома ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 187 (розбій) КК України. В даний момент не встановлено якими саме цінностями заволоділи зловмисники. Розслідування триває.

Як повідомляв УНН, в Черкасах бізнесмена застрелили в під'їзді будинку, де він проживав.

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