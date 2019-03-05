В Геническе нашли убитым фермера, объявленного в розыск после смерти жены
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В лесополосе между селами в Геническом районе Херсонской области было найдено тело ранее пропавшего без вести Владимира Овсянникова. Об этом УНН сообщили в ГУ НП области.
Собственные источники УНН в правоохранительных органах раскрыли некоторые детали этого дела.
Тело покойного, занимавшегося фермерским хозяйством, нашли между селами Стокопани и Новая праця. Труп мужчины, 1974 года рождения, с огнестрельными ранениями был связан и засыпан сухой травой.
После опознания, информацию об убийстве фермера объединили с материалами уголовного производства по убийству его жены, совершенного в феврале в Геническе неустановленными особами. После убийства женины ее муж был объявлен в розыск.
Досудебное расследование убийства семьи фермеров ведется по двум ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 187 (разбой) КК Украина. В данный момент не установлено какими именно ценностями завладели злоумышленники. Расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Черкассах бизнесмена застрелили в подъезде дома, где он проживал.