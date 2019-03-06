З автомобіля в Запоріжжі вкрали понад 50 тисяч гривень

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Запоріжжі підприємець став жертвою пограбування. Побачивши, що його грабують чоловік спробував затримати злочинців, але один з них застосував газовий балончик. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Бізнесмен став свідком того, що двоє невідомих розбили скло в його припаркованому біля будинку автомобілі і витягли сумку, в якій, як виявилося, були гроші. Потерпілий не розгубився і побіг за грабіжниками, які тікали з місця злочину. Зловмисники рушили до припаркованого неподалік автомобілю ВАЗ-2109. Підбігши до автомобіля один з грабіжників, дістав з нього помпову рушницю і вистрілив в землю. Це не зупинило потерпілого і тоді один із зловмисників бризнув йому в обличчя з газового балончика. Після чого злочинці сіли в авто і зникли з місця злочину разом з награбованим.

Як стало відомо, чоловікам вдалося заволодіти грошима на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Потерпілого госпіталізували в лікарню з хімічними опіками обличчя та очей.

За даним фактом розпочато досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНН, на місці вбивства бізнесмена Сергія Кисельова знайшли гільзу, яка могла бути відстрілялися з пістолета "Макарова".

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