В Борисполе ограбили ювелирный магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня вечером в Борисполе Киевской области неизвестные ограбили ювелирный магазин. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
"Около 19:00 в полицию поступил вызов об ограблении в Борисполе ювелирного магазина", - сказал Жукович.
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По его словам, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, во Львове мужчина в маске, угрожая ножницами продавщице магазина, требовал отдать ему деньги из кассы.