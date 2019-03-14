В Борисполе ограбили ювелирный магазин

"Около 19:00 в полицию поступил вызов об ограблении в Борисполе ювелирного магазина", - сказал Жукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомире ограбили ювелирную мастерскую

По его словам, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, во Львове мужчина в маске, угрожая ножницами продавщице магазина, требовал отдать ему деньги из кассы.