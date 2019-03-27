Трьох іноземців арештували за напад на ювелірку у Борисполі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Суд відправив під арешт двох учасників розбійного нападу на ювелірний магазин у Борисполі, ще одному суд обрав цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
"За клопотанням Бориспільської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід для трьох громадян республіки Азербайджан, яких напередодні затримали за підозрою в розбійному нападі на ювелірний магазин у місті Бориспіль. Зокрема, двох осіб взято під варту, ще одному суд обрав цілодобовий домашній арешт", - вказали у прокуратурі.
Наразі місцезнаходження четвертого учасника розбійного нападу встановлюється.
Нагадаємо, 14 березня четверо осіб увірвались в магазин та відкрито заволоділи ювелірними виробами на суму 7,5 млн грн.
Під час обшуку за місцем проживання останніх вилучено викрадені прикраси та зброю, вказали у прокуратурі.