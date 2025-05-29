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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Трое раненых, повреждены солнечные панели в результате ударов рф в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Российские войска обстреляли Никопольщину и Синельниковщину в Днепропетровской области, повреждены дома и солнечные панели. Ранены три человека, им оказывается медицинская помощь.

Трое раненых, повреждены солнечные панели в результате ударов рф в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российские войска обстрелами повредили солнечные панели, ранены три человека, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, агрессор не прекращал террор Никопольщины. Применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Бил по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах.

Пострадал 61-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома и 30 солнечных панелей

- написал Лысак.

По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, по словам главы ОВА, враг попал КАБами.

Ранены два человека, будут лечиться амбулаторно

- сообщил Лысак.

Разрушен частный дом, еще два - повреждены, отметил глава ОВА.

С 2022 года россияне обстреляли более 63 тысяч объектов энергетики - Шмыгаль15.04.25, 14:07 • 8569 просмотров

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