Троє поранених, пошкоджено сонячні панелі внаслідок ударів рф на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольщину та Синельниківщину на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та сонячні панелі. Поранено трьох людей, їм надається медична допомога.
У Дніпропетровській області російські війська обстрілами пошкодили сонячні панелі, поранено трьох людей, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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За даними голови ОВА, агресор не припиняв терор Нікопольщини. Застосовував важку артилерію та БпЛА. Гатив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки і 30 сонячних панелей
По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, зі слів голови ОВА, ворог поцілив КАБами.
Поранені двоє людей, лікуватимуться амбулаторно
Зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені, зазначив голова ОВА.
З 2022 року росіяни обстріляли понад 63 тисячах об'єктів енергетики - Шмигаль15.04.25, 14:07 • 8569 переглядiв