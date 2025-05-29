Троє поранених, пошкоджено сонячні панелі внаслідок ударів рф на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російські війська обстрілами пошкодили сонячні панелі, поранено трьох людей, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

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За даними голови ОВА, агресор не припиняв терор Нікопольщини. Застосовував важку артилерію та БпЛА. Гатив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки і 30 сонячних панелей - написав Лисак.

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, зі слів голови ОВА, ворог поцілив КАБами.

Поранені двоє людей, лікуватимуться амбулаторно - повідомив Лисак.

Зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені, зазначив голова ОВА.

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