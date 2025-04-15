З 2022 року росіяни обстріляли понад 63 тисячах об'єктів енергетики - Шмигаль
Київ • УНН
З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Вдалося відновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.
З 2022 року російські загарбники вдарили по понад 63 тисячах малих та великих об'єктів енергетики. Наразі вдалося поновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
Деталі
У домівках мільйонів українців, у школах та лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень. З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24/7 ми відновили більше половини пошкоджених минулого року потужностей
За словами глави уряду, вдалося максимально мобілізували атомну енергетику, усі дев’ять енергоблоків АЕС працювали на повну.
Європейські партнери вкотре продемонстрували непохитну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт. У Фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів
Також за словами Шмигаля нараі відбувається активний розвиток системи децентралізованої генерації.
Доповнення
Шмигаль повідомив, що уряд України уклав три угоди, згідно з якими Європейський інвестиційний банк виділить нашій державі 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.