З 2022 року росіяни обстріляли понад 63 тисячах об'єктів енергетики - Шмигаль

З 2022 року російські загарбники вдарили по понад 63 тисячах малих та великих об'єктів енергетики. Наразі вдалося поновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

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У домівках мільйонів українців, у школах та лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень. З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24/7 ми відновили більше половини пошкоджених минулого року потужностей - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, вдалося максимально мобілізували атомну енергетику, усі дев’ять енергоблоків АЕС працювали на повну.

Європейські партнери вкотре продемонстрували непохитну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт. У Фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів - зазначив глава уряду.

Також за словами Шмигаля нараі відбувається активний розвиток системи децентралізованої генерації.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що уряд України уклав три угоди, згідно з якими Європейський інвестиційний банк виділить нашій державі 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.