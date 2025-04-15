С 2022 года россияне обстреляли более 63 тысяч объектов энергетики - Шмыгаль

С 2022 года российские захватчики ударили по более чем 63 тысячам малых и крупных объектов энергетики. Сейчас удалось восстановить более половины поврежденных в прошлом году мощностей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

В домах миллионов украинцев, в школах и больницах был свет и тепло. Наши предприятия также работали без существенных ограничений. С 2022 года враг поразил более 63 тысяч малых и крупных объектов энергетики. Но благодаря ремонтам и восстановлению в режиме 24/7 мы восстановили более половины поврежденных в прошлом году мощностей

По словам главы правительства, удалось максимально мобилизовать атомную энергетику, все девять энергоблоков АЭС работали на полную.

Европейские партнеры в очередной раз продемонстрировали непоколебимую поддержку. Мы расширили границы возможного импорта электроэнергии из Европы до 2,1 ГВт. В Фонде поддержки энергетики Украины собрали 1,2 млрд евро донорских средств