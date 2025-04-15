С 2022 года россияне обстреляли более 63 тысяч объектов энергетики - Шмыгаль
Киев • УНН
С 2022 года враг поразил более 63 тысячи малых и крупных объектов энергетики. Удалось восстановить более половины поврежденных в прошлом году мощностей.
С 2022 года российские захватчики ударили по более чем 63 тысячам малых и крупных объектов энергетики. Сейчас удалось восстановить более половины поврежденных в прошлом году мощностей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
В домах миллионов украинцев, в школах и больницах был свет и тепло. Наши предприятия также работали без существенных ограничений. С 2022 года враг поразил более 63 тысяч малых и крупных объектов энергетики. Но благодаря ремонтам и восстановлению в режиме 24/7 мы восстановили более половины поврежденных в прошлом году мощностей
По словам главы правительства, удалось максимально мобилизовать атомную энергетику, все девять энергоблоков АЭС работали на полную.
Европейские партнеры в очередной раз продемонстрировали непоколебимую поддержку. Мы расширили границы возможного импорта электроэнергии из Европы до 2,1 ГВт. В Фонде поддержки энергетики Украины собрали 1,2 млрд евро донорских средств
Также по словам Шмыгаля сейчас происходит активное развитие системы децентрализованной генерации.
Дополнение
Шмыгаль сообщил, что правительство Украины заключило три соглашения, согласно которым Европейский инвестиционный банк выделит нашему государству 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.