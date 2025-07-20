Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донетчину

В результате российских обстрелов Донецкой области 19 июля погибли трое мирных жителей, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает УНН.

За 19 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Константиновке, Покровске и Райском - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, также среди раненых: четверо жителей Константиновки, двое человек в Райском.

Напомним

В субботу, 19 июля в оккупированном Донецке прогремели взрывы, в результате чего центр города оказался под ударом. Зафиксировано автоматическое отключение 7 трансформаторных подстанций в Ворошиловском районе, что оставило без электроэнергии 200 абонентов и 2 больницы.

В Донецкой области расширена территория, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 - ОВА