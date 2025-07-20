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Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

19 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє цивільних у Костянтинівці, Покровську та Райському. Ще шестеро людей, зокрема четверо з Костянтинівки та двоє з Райського, отримали поранення.

Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 19 липня загинули троє цивільних, ще шестеро людей дістали поранення. Про це інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, передає УНН.

За 19 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Райському

- йдеться у дописі чиновника. 

За його словами, також серед поранених: четверо жителів Костянтинівки, двоє людей у Райському.

Нагадаємо

У суботу, 19 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, внаслідок чого центр міста опинився під ударом. Зафіксовано автоматичне відключення 7 трансформаторних підстанцій у Ворошилівському районі, що залишило без електроенергії 200 абонентів та 2 лікарні.

На Донеччині розширено територію, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 - ОВА18.07.25, 17:43 • 6572 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Вадим Філашкін
Покровськ
Донецька область
Костянтинівка
Tesla
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