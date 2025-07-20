Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину
Київ • УНН
19 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє цивільних у Костянтинівці, Покровську та Райському. Ще шестеро людей, зокрема четверо з Костянтинівки та двоє з Райського, отримали поранення.
Унаслідок російських обстрілів Донеччини 19 липня загинули троє цивільних, ще шестеро людей дістали поранення. Про це інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, передає УНН.
За 19 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Райському
За його словами, також серед поранених: четверо жителів Костянтинівки, двоє людей у Райському.
Нагадаємо
У суботу, 19 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, внаслідок чого центр міста опинився під ударом. Зафіксовано автоматичне відключення 7 трансформаторних підстанцій у Ворошилівському районі, що залишило без електроенергії 200 абонентів та 2 лікарні.
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