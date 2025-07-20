Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 19 липня загинули троє цивільних, ще шестеро людей дістали поранення. Про це інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, передає УНН.

За 19 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Райському - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, також серед поранених: четверо жителів Костянтинівки, двоє людей у Райському.

Нагадаємо

У суботу, 19 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, внаслідок чого центр міста опинився під ударом. Зафіксовано автоматичне відключення 7 трансформаторних підстанцій у Ворошилівському районі, що залишило без електроенергії 200 абонентів та 2 лікарні.

На Донеччині розширено територію, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 - ОВА