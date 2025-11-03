Трое подростков во Львовской области получили легкие химические ожоги: полиция выясняет все детали
Трое 14-летних львовян получили легкие химические ожоги в результате взрыва во время досуга. Им оказали первую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Во Львовской области трое подростков получили легкие телесные повреждения, им оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области.
Детали
Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, около 17:20. В полицию поступило сообщение, что трое 14-летних львовян получили химические ожоги легкой степени.
Пострадавшими оказались 14-летний житель Львовского района, а также двое его сверстников из Львова. Во время досуга произошел взрыв, а подростки получили легкие травмы.
Ребятам оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о его правовой квалификации.
