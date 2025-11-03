$42.080.01
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 16125 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 17653 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 17003 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 16294 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 23320 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 38379 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67589 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66542 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
1 ноября, 14:21 • 56449 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Трое подростков во Львовской области получили легкие химические ожоги: полиция выясняет все детали

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Трое 14-летних львовян получили легкие химические ожоги в результате взрыва во время досуга. Им оказали первую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Трое подростков во Львовской области получили легкие химические ожоги: полиция выясняет все детали

Во Львовской области трое подростков получили легкие телесные повреждения, им оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области.

Детали

Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, около 17:20. В полицию поступило сообщение, что трое 14-летних львовян получили химические ожоги легкой степени.

Пострадавшими оказались 14-летний житель Львовского района, а также двое его сверстников из Львова. Во время досуга произошел взрыв, а подростки получили легкие травмы.

Ребятам оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним

Недавно УНН сообщал, что в Карпатах во время спуска с горы Говерла травмировалась 15-летняя девушка - жительница Винницы. Ей оказали первую домедицинскую помощь.

Евгений Устименко

