Троє підлітків на Львівщині отримали легкі хімічні опіки: поліція з'ясовує всі деталі

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

Троє 14-річних львів'ян отримали легкі хімічні опіки внаслідок вибуху під час дозвілля. Їм надали першу медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Троє підлітків на Львівщині отримали легкі хімічні опіки: поліція з'ясовує всі деталі

На Львівщині троє підлітків отримали легкі тілесні ушкодження, їм надали першу медичну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України у Львівській області.

Деталі

Інцидент стався в неділю, 2 листопада, близько 17:20. До поліції надійшло повідомлення, що троє 14-річних львів’ян отримали хімічні опіки легкого ступеня.

Постраждалими виявились 14-річний житель Львівського району, а також двоє його однолітків зі Львова. Під час дозвілля відбувся вибух, а підлітки отримали легкі травми.

Хлопцям надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо

Нещодавно УНН повідомляв, що у Карпатах під час спуску з гори Говерла травмувалась 15-річна дівчина - жителька Вінниці. Їй надали  першу домедичну допомогу.

Євген Устименко

СуспільствоПодії
Національна поліція України
Львівська область
Карпати
Вінниця
Львів