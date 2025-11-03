Троє підлітків на Львівщині отримали легкі хімічні опіки: поліція з'ясовує всі деталі
Київ • УНН
Троє 14-річних львів'ян отримали легкі хімічні опіки внаслідок вибуху під час дозвілля. Їм надали першу медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
На Львівщині троє підлітків отримали легкі тілесні ушкодження, їм надали першу медичну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України у Львівській області.
Деталі
Інцидент стався в неділю, 2 листопада, близько 17:20. До поліції надійшло повідомлення, що троє 14-річних львів’ян отримали хімічні опіки легкого ступеня.
Постраждалими виявились 14-річний житель Львівського району, а також двоє його однолітків зі Львова. Під час дозвілля відбувся вибух, а підлітки отримали легкі травми.
Хлопцям надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, вирішується питання щодо її правової кваліфікації.
